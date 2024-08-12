رشقات صاروخية ضخمة تسقط على إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي بالجليل الأعلى حماس تصدر بيانا هاما بشأن المفاوضات مع إسرائيل وتوجه رسالة لمصر وقطر منظمات تعلن اليمن دولة منكوبة بسبب الفيضانات والهلال الأحمر تؤكد تضرر أكثر من 93 ألف شخص الموت يغيب أبرز الشخصيات الإعلامية اليمنية وحزب الإصلاح يعتبر رحيله خسارة كبيرة حماس توجه “رسالة” للوسطاء وتكشف شروطها للعودة إلى المفاوضات مع الكيان الصهيونى اللواء سلطان العرادة يتفقد أضرار الأمطار والعواصف في مخيمات النازحين بمأرب ويوجه بسرعة توفير الاحتياجات الأساسية للنازحين من إيواء وغذاء وسرعة اصلاح الخدمات العامة الكشف عن تفاصيل السلاح الذي استخدمه الكيان الصهيوني في ارتكاب مجزرة مدرسة التابعين بغزة تفاصيل لقاء نائب رئيس الأركان مع المستشار العسكري للمبعوث الأممي بعدن تفاصيل إجتماع الرئيس العليمي مع طارق صالح ومحافظي تعز والحديدة وحجة دولة خليجية تسحب الجنسية من 850 شخصا
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم الاثنين بدوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى، وسقوط عشرات الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية في الشمال.
وقالت القناة 14 العبرية إن عشرات الانفجارات سمع دويها في نهاريا وصولا إلى منطقة الكريوت، وسط أنباء عن سقوط صواريخ على عدد من المنازل في مستوطنة كابري.
وبحسب الإعلام العبري، لم يتم الإبلاغ عن سقوط ضحايا حتى الآن. فيما أشارت سلطة الإنقاذ والإطفاء الإسرائيلية إلى اندلاع حريق في الجليل الغربي جراء سقوط صواريخ.
وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن الرشقة الأخيرة كانت على أكثر من 30 صاروخا على الأقل.
وقال "حزب الله" اللبناني في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة معروب، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 12-8-2024 المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في جعتون بصليات من صواريخ الكاتيوشا".
هذا وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يوم الأحد، بأن تل أبيب سترد "بطريقة لم تعمل بها في الماضي"، على "حزب الله" وإيران وحلفائها في المنطقة، إذا كان هجومهم غير مسبوق.
وتتواصل المعارك في جنوب لبنان منذ أكثر من 10 أشهر بين "حزب الله" الذي أعلن في 8 أكتوبر الماضي أنه سيكون جبهة إسناد للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.
وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر