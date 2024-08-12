رشقات صاروخية ضخمة تسقط على إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي بالجليل الأعلى

الإثنين 12 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_وكالات

عدد القراءات 65

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم الاثنين بدوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى، وسقوط عشرات الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية في الشمال.

وقالت القناة 14 العبرية إن عشرات الانفجارات سمع دويها في نهاريا وصولا إلى منطقة الكريوت، وسط أنباء عن سقوط صواريخ على عدد من المنازل في مستوطنة كابري.

وبحسب الإعلام العبري، لم يتم الإبلاغ عن سقوط ضحايا حتى الآن. فيما أشارت سلطة الإنقاذ والإطفاء الإسرائيلية إلى اندلاع حريق في الجليل الغربي جراء سقوط صواريخ.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن الرشقة الأخيرة كانت على أكثر من 30 صاروخا على الأقل.

وقال "حزب الله" اللبناني في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة معروب، ‏قصف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 12-8-2024 المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في ‏جعتون بصليات من صواريخ الكاتيوشا".

هذا وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يوم الأحد، بأن تل أبيب سترد "بطريقة لم تعمل بها في الماضي"، على "حزب الله" وإيران وحلفائها في المنطقة، إذا كان هجومهم غير مسبوق.

وتتواصل المعارك في جنوب لبنان منذ أكثر من 10 أشهر بين "حزب الله" الذي أعلن في 8 أكتوبر الماضي أنه سيكون جبهة إسناد للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.

وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر