الموت يغيب أبرز الشخصيات الإعلامية اليمنية وحزب الإصلاح يعتبر رحيله خسارة كبيرة حماس توجه “رسالة” للوسطاء وتكشف شروطها للعودة إلى المفاوضات مع الكيان الصهيونى اللواء سلطان العرادة يتفقد أضرار الأمطار والعواصف في مخيمات النازحين بمأرب ويوجه بسرعة توفير الاحتياجات الأساسية للنازحين من إيواء وغذاء وسرعة اصلاح الخدمات العامة الكشف عن تفاصيل السلاح الذي استخدمه الكيان الصهيوني في ارتكاب مجزرة مدرسة التابعين بغزة تفاصيل لقاء نائب رئيس الأركان مع المستشار العسكري للمبعوث الأممي بعدن تفاصيل إجتماع الرئيس العليمي مع طارق صالح ومحافظي تعز والحديدة وحجة دولة خليجية تسحب الجنسية من 850 شخصا ملكة جمال تشارك في أولمبياد باريس تخطف أنظار العالم .. تعرف على أغنى 10 مليارديرات في العالم.. مناورات إيرانية قرب الحدود مع العراق
نعى الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح، عبد الوهاب الآنسي، الشخصية الإعلامية والدبلوماسية، الدكتور عبد الغني نصر الشميري، الذي وافاه الأجل اليوم الأحد، إثر مرض مفاجئ، بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء والإنجاز.
وعبر الآنسي في رسالة تعزية، بعث بها إلى نجل الفقيد، صهيب عبد الغني الشميري، وإخوانه، عن الحزن وعميق الأسى، لرحيل والدهم.
وأشاد بأدوار الفقيد الشميري، الذي كان أبرز الشخصيات الإعلامية اليمنية التي لها إسهامات في النهوض بالعمل الإعلامي والصحفي، مشيراً إلى دوره في تطوير الإدارة الإعلامية من خلال المناصب التي تقلدها فحقق فيها نجاحات كبيرة.
وأشاد الآنسي بدور الراحل في العمل السياسي والدبلوماسي من خلال عمله سفيرا لليمن وممثلاً لها في مرحلة استثنائية من النضال الوطني.
وأكد أمين عام الإصلاح، أن خسارة اليمن كبيرة برحيل الفقيد عبد الغني نصر الشميري، الذي كان مثالاً للنضال الوطني في الميادين التي عمل فيها، وفي مجال الثقافة والتنوير والتربية الوطنية، علاوة على ما اتسم به من مناقب، جعلته محل محبة واحترام كل من عرفه.
وتقدم بخالص التعازي والمواساة لأبناء وأسرة الفقيد ورفاقه، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.