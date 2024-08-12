الموت يغيب أبرز الشخصيات الإعلامية اليمنية وحزب الإصلاح يعتبر رحيله خسارة كبيرة

الإثنين 12 أغسطس-آب 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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نعى الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح، عبد الوهاب الآنسي، الشخصية الإعلامية والدبلوماسية، الدكتور عبد الغني نصر الشميري، الذي وافاه الأجل اليوم الأحد، إثر مرض مفاجئ، بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء والإنجاز.

وعبر الآنسي في رسالة تعزية، بعث بها إلى نجل الفقيد، صهيب عبد الغني الشميري، وإخوانه، عن الحزن وعميق الأسى، لرحيل والدهم.

وأشاد بأدوار الفقيد الشميري، الذي كان أبرز الشخصيات الإعلامية اليمنية التي لها إسهامات في النهوض بالعمل الإعلامي والصحفي، مشيراً إلى دوره في تطوير الإدارة الإعلامية من خلال المناصب التي تقلدها فحقق فيها نجاحات كبيرة.

وأشاد الآنسي بدور الراحل في العمل السياسي والدبلوماسي من خلال عمله سفيرا لليمن وممثلاً لها في مرحلة استثنائية من النضال الوطني.

وأكد أمين عام الإصلاح، أن خسارة اليمن كبيرة برحيل الفقيد عبد الغني نصر الشميري، الذي كان مثالاً للنضال الوطني في الميادين التي عمل فيها، وفي مجال الثقافة والتنوير والتربية الوطنية، علاوة على ما اتسم به من مناقب، جعلته محل محبة واحترام كل من عرفه.

وتقدم بخالص التعازي والمواساة لأبناء وأسرة الفقيد ورفاقه، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.