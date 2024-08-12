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حماس توجه “رسالة” للوسطاء وتكشف شروطها للعودة إلى المفاوضات مع الكيان الصهيونى

الإثنين 12 أغسطس-آب 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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