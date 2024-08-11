اللواء سلطان العرادة يتفقد أضرار الأمطار والعواصف في مخيمات النازحين بمأرب  ويوجه بسرعة توفير الاحتياجات الأساسية للنازحين من إيواء وغذاء وسرعة اصلاح الخدمات العامة

الأحد 11 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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تفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، مساء اليوم الأحد، جانباً من الاضرار التي لحقت بالنازحين في مخيمي جو النسيم شمال المدينة ومخيم الجفينة جنوب المدينة، جراء الامطار الغزيرة والعواصف الرعدية والرياح الشديدة التي شهدتها المحافظة اليوم .

وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي على ضرورة أن تعمل لجان الطوارئ التابعة للسلطة المحلية على قدم وساق كل في مجاله لحماية النازحين في المخيمات والمواطنين في الأحياء السكنية وتقديم كافة أوجه الاهتمام والرعاية، وإنجاز الحصر والتقييم للأضرار ورفع تقارير شاملة بالاحتياجات الملحة والضرورية الطارئة لتلبيتها بأسرع وقت وتخفيف معاناة المتضررين .

وخلال الزيارة التي رافقه فيها وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح ومدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين سيف مثنى، اطلع المحافظ على ماخلفته الأمطار والعواصف وما لحق بخدمات الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات العامة.

ووجه العرادة رئيس لجنة الطوارئ الفرعية بالمحافظة الدكتور عبدربه مفتاح بسرعة تلبية الاحتياجات الأساسية والضرورية للنازحين من إيواء وغذاء إلى جانب سرعة اصلاح الخدمات العامة وفي مقدمتها الكهرباء ، والاهتمام باحتياجات الأسر التي تم تسكينها في مدارس الإيواء المؤقتة أثناء الأمطار والعواصف.