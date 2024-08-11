الكشف عن تفاصيل السلاح الذي استخدمه الكيان الصهيوني في ارتكاب مجزرة مدرسة التابعين بغزة

الأحد 11 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت شبكة CNN الأمريكية في تقريرٍ نشرته، اليوم الأحد، تفاصيل السلاح الذي أستخدمه الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب مجزرة مدرسة التابعين بغزة، وأسفر عنها استشهاد 93 شخصاً على الأقل.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن خبير أسلحة، قوله: إن إسرائيل استخدمت قنبلة دقيقة التوجيه أمريكية الصنع.

وأكد تريفور بول، فني التخلص من الذخائر المتفجرة السابق في الجيش الأمريكي، أنها من قنبلة صغيرة القطر من طراز GBU-39، تابع: “أنه من الممكن أن تكون هذه الذخيرة مسؤولة عن العدد المرتفع من القتلى الذي أبلغ عنه المسؤولون في غزة”.

– تصنعها شركة “بوينغ”

من جانبه، أفاد خبير الأسلحة كريس كوب سميث وهو ضابط مدفعية سابق في الجيش البريطاني، أن GBU-39، التي تصنعها شركة بوينغ، هي ذخيرة عالية الدقة “مصممة لمهاجمة أهداف مهمة استراتيجياً”، مع التسبب في أضرار جانبية منخفضة.

وأوضح أن “استخدام أي ذخيرة، حتى بهذا الحجم، من شأنه أن يؤدي دائما إلى مخاطر في منطقة مكتظة بالسكان”.

– ما هي مواصفات “جي بي يو 39″؟

و”جي بي يو 39″ قنبلة أمريكية الصنع، وهي من نوع جو أرض، موجهة ودقيقة، صنعتها شركة بوينغ وأدخلتها الخدمة الفعلية أوائل القرن الـ21، تسمى القنبلة “الآمنة”، لأنها تدمر فقط الهدف من الداخل من دون إلحاق أضرار بالجوار، حسب ما تقول الجهة المصنعة.

وكذلك، تم تصميم هذه القنبلة الصغيرة الحجم وذات الفعالية العالية لتكون جزءا من النظام العسكري الحديث الذي يتيح للطائرات حمل عدد أكبر من القنابل الذكية.

وهي قنبلة مخصصة لاختراق التحصينات والثكنات العسكرية ونسفها من الداخل، مثل المستودعات والملاجئ الخرسانية أو بعض الأهداف داخل المناطق المأهولة بالسكان أو الأهداف ذات القيمة العالية.