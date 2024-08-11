تفاصيل إجتماع الرئيس العليمي مع طارق صالح ومحافظي تعز والحديدة وحجة

الأحد 11 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - سبأ

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عقد الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه نائب رئيس المجلس طارق صالح، اليوم الأحد، اجتماعًا بمحافظي المحافظات الساحلية الغربية المتضررة من آثار السيول والفيضانات، وذلك بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني.

ووقف الاجتماع أمام مستجدات جهود الإغاثة في محافظات تعز وحجة والحديدة، التي ضربتها مؤخرًا موجة أمطار غزيرة وسيول جارفة، مخلفة عشرات الضحايا ودمارًا هائلًا في الممتلكات العامة والخاصة.

وعرض نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي- رئيس طارق صالح، تقريرًا موجزًا حول مستجدات الكارثة الطبيعية، وجهود الإغاثة المحلية لقوات المقاومة الوطنية، والاتصالات المنسقة مع السلطات المحلية، والمؤسسات الحكومية لتعزيز فرص الوصول إلى كافة المتضررين وإعادة تأهيل الخدمات والبنى الأساسية المدمرة.

واستمع المجتمِعون من محافظي محافظات: تعز- نبيل شمسان، والحديدة- الدكتور الحسن طاهر، وحجة- عبدالكريم السنيني، إلى إحاطات بشأن التقديرات الأولية للأضرار والخسائر البشرية والمادية التي خلفها المتغير المناخي في المحافظات الثلاث.

وأشار التقرير الأولي إلى تدمير أكثر من 1500 منزل للنازحين، وأضرار جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة بمديريتي حيس والخوخة في محافظة الحديدة.

كما تضررت شبكة المياه ومناطق الإيواء، والطرق الرئيسة في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس من محافظة حجة.

وفي محافظة تعز، دمرت السيول الجارفة بمديرية مقبنة قنوات الري ومساحات كبيرة من الحيازات الزراعية وآبار المياه، فضلًا عن الأضرار البالغة في الطرق الإسفلتية والأراضي الزراعية بين محافظتي تعز والحديدة عبر مديرية المخا.

كما تحدث قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح، حول مسار جهود العون الإنساني والمتطلبات الإضافية للتخفيف من وطأة الكارثة.

ونوهت الإحاطات بتدخلات مركز الملك سلمان التي شملت: شحنات إغاثية بما يزيد عن 1200 خيمة، وأكثر من 1000 حقيبة إيواء، و5535 سلة غذائية إلى المديريات المحررة من محافظة حجة.

وأقر الاجتماع تدخلات إغاثية وإنمائية طارئة تحت إشراف نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، والتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات الحكومية المعنية لحشد الدعم الإقليمي والدولي، بما في ذلك سبل دفع المليشيات الحوثية، المدعومة من النظام الإيراني، لتسهيل وصول المساعدات العينية والمادية إلى المناطق الخاضعة لها بالقوة.

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالاستجابة الإغاثية العاجلة من قِبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتدخلاتهم الإنمائية المرتقبة للتخفيف من معاناة المواطنين في كافة المناطق المنكوبة.

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بدور قوات المقاومة الوطنية وخليتها الإنسانية، في مواجهة تداعيات المنخفض الجوي بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، داعيًا كافة المنظمات الإقليمية والدولية، والقطاع الخاص الوطني إلى المساهمة في مد يد العون لعشرات الآلاف من المتضررين بآثار المتغير المناخي الذي دخل محافظة مأرب اليوم الأحد.

حضر الاجتماع: مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء صالح المقالح.