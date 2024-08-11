ملكة جمال تشارك في أولمبياد باريس تخطف أنظار العالم ..

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جذبت العداءة الألمانية أليسا شميدت الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجمالها، خلال مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، المقامة حاليا في باريس.
أثارت شميدت إعجاب المتابعين بجمالها وحضورها البارز في المنافسات، مما جعلها محط اهتمام العديد من المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي.
شاركت أليسا شميدت، التي أُطلق عليها لقب "الرياضية الأكثر جاذبية في الأولمبياد"، في سباق التتابع 4×400 متر مختلط، يوم الجمعة الماضي.
تبلغ أليسا شميدت من العمر 25 عامًا وهي عضو في الفريق الأولمبي الألماني الذي ينافس في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".
وقد شاركت الرياضية الألمانية الجميلة مقاطع فيديو وصورًا لمتابعيها على حسابها على منصة "إنستغرام"، حيث يتابعها أكثر من 5.2 مليون شخص.
تضمنت هذه المنشورات لحظات من مشاركتها في الأولمبياد وتجربتها في القرية الأولمبية، بما في ذلك إلقاء نظرة على غرفتها الخاصة.
عبرت أليسا عن فرحتها الكبيرة بتحقيق حلم الطفولة بالمشاركة في هذا الحدث الرياضي الكبير.
لاقى محتوى أليسا شميدت على وسائل التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعًا من قبل متابعيها، الذين عبروا عن إعجابهم بجمالها وحماسهم لمشاركتها.
أصبحت هذه المنشورات محط اهتمام كبير، مما أدى إلى وصفها بأنها "أجمل الرياضيات المشاركات في الأولمبياد".
هذه الشعبية لم تكن جديدة على أليسا، التي استطاعت الجمع بين حياتها كرياضية محترفة وكمؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لتكون مصدر إلهام للكثيرين.