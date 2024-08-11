تعرف على أغنى 10 مليارديرات في العالم..

الأحد 11 أغسطس-آب 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات

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تصدر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك قائمة أغنى أغنياء العالم بنهاية الأسبوع الماضي الذي شهد تقلبات حادة من الانهيار المفاجئ للأسهم وحتى الصعود السريع.

وبختام تعاملات الجمعة الماضي، عززت الأسهم العالمية مكاسبها لتمحو تقريبا جميع خسائر "الإثنين الأسود" التي كانت قد كبدت أثرياء العالم خسائر بالمليارات.

وقال محللون إن انهيار الأسهم في "الإثنين الأسود" كان مدفوعا بمخاوف الأسواق إزاء النمو العالمي والتي اتضح لاحقا أنها مخاوف "مبالغ فيها" إذ لم تظهر أدلة على ركود حاد وشيك.

وفيما يلي قائمة أغنى أغنياء العالم بحلول 11 أغسطس/ آب 2024، وفقا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

إيلون ماسك

تصدر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة السيارات الكهربائية "تسلا" قائمة أغنى أغنياء العالم بثروة قيمتها 229 مليار دولار.

وزادت ثروة ماسك بقيمة 59 مليون دولار فقط منذ بداية العام.

والملياردير الأمريكي الجنسية، تعود مصدر ثروته إلى شركتي Tesla وSpaceX.

جيف بيزوس

حل الأمريكي جيف بيزوس في المركز الثاني بقائمة أغنى أغنياء العالم بصافي ثروة بلغ حوالي 190 مليار دولار.

وزادت ثروة بيزوس بقيمة 13.3 مليار دولار منذ بداية العام.

وتعود ثروة بيزوس إلى حصته في شركة أمازون.

مارك زوكربيرغ

حل الأمريكي مارك زوكربيرغ في المركز الثالث بقائمة أغنى أغنياء العالم بصافي ثروة بلغ حوالي 184 مليار دولار.

وزادت ثروة زوكربيرغ بقيمة 55.7 مليار دولار منذ بداية العام.

وتعد شركة ميتا هي مصدر ثروة زوكربيرغ.

برنارد أرنو

احتل برنارد أرنو المركز الرابع بقائمة أغنى 10 أثرياء بالعالم، بصافي ثروة بلغ حوالي 184 مليار دولار.

وتراجعت ثروة أرنو بقيمة 23.9 مليار دولار منذ بداية العام.

وتعد شركة السلع الفاخرة LVMH المصدر الرئيسي لثروة أرنو.

بيل غيتس

وحل بيل غيتس خامسًا بثروة تصل إلى حوالي 153 مليار دولار. ومصدر ثروته يعود إلى شركة مايكروسوفت.

وزادت ثروة غيتس بقيمة 12 مليار دولار منذ بداية العام.

لاري بايج

حل الملياردير الأمريكي لاري بايج، مؤسس غوغل مع سيرجي برين، بالمركز السادس هذا الأسبوع، بعد وصول ثروته إلى حوالي 147 مليار دولار.

وزادت ثروة بايج بقيمة 20.3 مليار دولار منذ بداية العام.

لاري إليسون

وجاء الملياردير الأمريكي لاري إليسون، في المركز السابع بصافي ثروة بلغت حوالي 146 مليار دولار.

ويمتلك إليسون نحو 35% في شركة البرمجيات العملاقة أوراكل.

وزادت ثروة إليسون بقيمة 22.9 مليار دولار منذ بداية العام.

ستيف بالمر

وجاء الملياردير الأمريكي ستيف بالمر في المركز الثامن بصافي ثروة بلغت حوالي 141 مليار دولار.

وزادت ثروة بالمر بقيمة 10.1 مليار دولار منذ بداية العام.

سيرجي برين

حصد سيرجي برين، مؤسس غوغل مع لاري بايج، المرتبة التاسعة بسباق أغنى 10 مليارديرات في العالم هذا الأسبوع، حيث تصل ثروته إلى 138 مليار دولار.

وزادت ثروة برين بقيمة 18.2 مليار دولار منذ بداية العام.

وارن بافيت

جاء وارن بافيت، رئيس شركة بيركشير هاثاواي في المركز العاشر هذا الأسبوع، بثروة تقدر حاليًا بحوالي 136 مليار دولار.

وزادت ثروة بافيت بقيمة 16.3 مليار دولار منذ بداية العام