محكمة حوثية تصدرا حكماً بإعدام غالب القاضي رجما حتى الموت بتهمة ارتكاب هذه الجريمة

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افادت مصادر قضائية في صنعاء اليوم الأحد بصدور حكماً حوثياً بإعدام غالب القاضي بتهمة تزوير عقد النكاح وارتكاب فاحشة الزنا.
واوضحت المصادر لـ "مأرب برس" بأن مايسمى محكمة بلاد الروس وبني بهلول التابعة إداريا لمحافظة صنعاء الخاضعة للاحتلال الحوثي قد اصدرت حكماً باعدام غالب القاضي رجما حتى الموت الذي كان يعرف بنشاطه الانساني المشبوه وذلك بتهمة ارتكابه فاحشة الزنا وهو محصن وكذا تزويره لعقد النكاح .
ومؤخراً ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بتداول مقطعاً مصوراً لفتاة يمنية تحدثت فيه عن تعرضها لحادثة استغلال من قبل غالب القاضي انتهت باستدراجها الى الزواج مقابل منحها ووالدها مساعدات إنسانية ومن ثم إلى التخلي عنها بصورة مفاجأة.
مصادر مأرب برس افادت ايضاً بان الحكم الحوثي الاخير ضد المدعو غالب القاضي يتعلق بقضية سابقة ليس لها اي ارتباط بحادثة استغلاله لفتاة ارغمها على الزواج منه مقابل منحها بعض الاعانات.
يذكر بان غالب القاضي انخرط مؤخراً في النشاط الانساني بصورة مشبوهة في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي بتمويل من بعض اليمنيين المغتربين في، الخارج حيث عمل من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بتوثيق واظهار جانباً من الحالات المرضية والانسانية المحتاجة للعون والمساعدة بهدف استدراج الداعمين لتمويل عمليات الاستغلال تجاه البسطاء في مناطق المليشيات الحوثية.