توكل كرمان : مجزرة مدرسة التابعين واحدة من مجازر التطهير العرقي التي ارتكبتها إسرائيل بدعم وشراكة أمريكية كاملة

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أدانت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي الفاشي بحق مئات النازحين في مدرسة التابعين في قطاع غزة.
وقالت توكل كرمان في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن المجزرة واحدة من مجازر التطهير العرقي وحرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بطريقة ممنهجة، بدعم وشراكة أمريكية كاملة، مطمئنا إلى أنه طالما أفلت من العقاب.
وعبرت كرمان عن كامل التضامن مع الشعب الفلسطيني المناضل الذي يتعرض لكل هذه المحرقة والتوحش، في ظل خذلان عربي وعالمي مخجل ومؤلم