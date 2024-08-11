تدشين اختبارات القبول للطلاب المتقدمين بمجمع المتفوقين بمأرب.

الأحد 11 أغسطس-آب 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس/عبدالله العطار

عدد القراءات 85

دشن نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب اليوم ، اختبارات القبول والمفاضلة للطلاب المتقدمين للدراسة في مجمع المتفوقين بمحافظة مأرب، للعام الدراسي 2025م.

وفي التدشين أكد العباب حرص الوزارة على استيعاب الطلاب المتفوقين وتوفير الأجواء الملائمة لهم، بما يكفل تنمية إبداعاتهم باعتبارهم مشاريع علماء في المستقبل.

وأشار إلى أهمية تنفيذ اختبارات القبول بكل نزاهة وشفافية لضمان قبول المتفوقين الذين يعول عليهم النهوض بالوطن في مختلف المجالات ...لافتا إلى أهمية اختبارات القبول لقياس القدرات العلمية للطلاب المتقدمين وتحديد مستوياتهم وبما يمكنهم من الانتساب للمدرسة وفقاً للإجراءات والمعايير المتبعة.

وكان نائب وزير التربية قد استمع خلال زيارته لقاعات اختبارات الطلاب من مدير المدرسة الدكتور محمد القيري، إلى شرح حول آليات ومعايير تنفيذ اختبارات القبول التي شهدت إقبالا جيدا بلغ 243 طالباً يتنافسون على 120 مقعدا.

وأشار إلى أن درجات اختبارات القبول تتوزع على 20 بالمائة لمادة الرياضيات، 15 بالمائة لمادة اللغة العربية، و20 بالمائة للعلوم، و15 بالمائة للغة الإنجليزية، و15 بالمائة لاختبار الذكاء، إضافة إلى 15 بالمائة لنتيجة اختبارات الشهادة الأساسية.. منوهاً بجهود قيادة الوزارة وكل الداعمين للمدرسة.