العرب في أولمبياد باريس يحصدون 5 ميداليات في يوم واحد

الأحد 11 أغسطس-آب 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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حصد العرب خمس ميداليات في يوم واحد قبل يوم من اختتام أولمبياد باريس 2024 رسميا، فأحرزوا ذهبية، فضية وثلاث برونزيات وضمنوا أخرى فضية، لتكون الألعاب الأنجح في تاريخ مشاركاتهم، ورفعوا رصيدهم إلى ست ذهبيات حتى الآن في باريس، مقابل خمس في نسخة طوكيو صيف 2021 التي كانت الأنجح لهم.

وأهدى أحمد الجندي مصر ذهبيتها الأولى، في مسابقة الخماسي الحديث مع تحطيمه الرقم القياسي العالمي.

وأحرزت الرباعة المصرية، سارة سمير، فضية وزن 81 كلغ في مسابقة رفع الأثقال، فأضافتها لبرونزية وزن 69 كلغ في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016.

وفي مشاركته الأولمبية الأخيرة، بات النجم القطري، معتز برشم، أول رياضي يحرز ميدالية في الوثب العالي أربع مرات متتالية، بعد حصوله على البرونزية على ملعب ستاد دو فرانس.

وأحرز العداء الجزائري جمال سجاتي أول ميدالية أولمبية في مسيرته، بعد حلوله ثالثا في سباق 800 م، بزمن 1:41.50 دقيقة وراء بطل السباق الكيني إيمانويل وانيونيي (1:41.19 د)، ووصيفه بطل العالم الكندي ماركو أروب (1:41.20 د).

وأحرز الربّاع البحريني غور ميناسيان برونزية وزن +102 في رياضة رفع الأثقال.

هذا وهنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الرياضيين العرب الذين أحرزوا ميداليات في منافسات دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

وقال أبو الغيط في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (إكس)، اليوم الاحد، "الآن وأولمبياد باريس على مشارف الانتهاء أتقدم بالتهنئة لكل أبنائنا وبناتنا من الرياضيين العرب الذين أحرزوا ميداليات في المنافسات من الجزائر وتونس والمغرب ومصر والبحرين وقطر والأردن".

واضاف " الكل اجتهد وكافح والبعض اضطر لكفاح من نوع خاص مثل ابنتنا ‎إيمان خليف التي تحملت الكثير ولكن صمودها في وجه التنمر كان نموذجا طيبا".

وعبر ابو الغيط عن تطلعه للمزيد من النجاحات للشباب العرب الرياضيين في المناسبات الكبرى مثل الأولمبياد.