العليمي يطلب من أمريكا دعما عاجلا وسفير واشنطن يرد

الأحد 11 أغسطس-آب 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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دعا رئيس مجلس القيادة في اليمن رشاد العليمي، الى اسناد دولي للجهود الحكومية في مواجهة آثار المتغيرات المناخية في البلد.

واستقبل الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الاحد، سفير الولايات المتحدة الاميركية، لدى اليمن، ستيفن فاجن، في الرياض.

ووضع العليمي، السفير الاميركي في صورة الاوضاع الوطنية اقتصادياً، وانسانياً التي فاقمتها اعتداءات المليشيات الحوثية الارهابية بدعم من النظام الايراني على المنشآت النفطية وسفن الشحن البحري.

كما تطرق، الى آثار الكارثة الطبيعية التي ضربت محافظات حجة والحديدة، وتعز، ومأرب، والتدخلات الدولية المطلوبة لإسناد جهود الحكومة في مساعدة المتضررين، واصلاح الخدمات المدمرة في المحافظات الاربع.

وقالت وكالة سبأ ان السفير الاميركي ابدى استعداد بلاده لتدخل عاجل على هذا الصعيد، وفقاً لتقييمات المنظمات الدولية، و شركاء العمل الانساني في اليمن.

هذا وتطرق اللقاء ايضا، الى مستجدات الوضع اليمني، والتطورات في المنطقة، بما في ذلك الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وتداعياتها الكارثية على السلم والامن الدوليين، وفق الوكالة.

واكد الرئيس، موقف اليمن الثابت الى جانب الشعب الفلسطيني، وحقه في اقامة دولته المستقلة ذات السيادة على اساس المبادرة العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما جدد رئيس مجلس القيادة الترحيب بالجهود المشتركة لجمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الاميركية، من اجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، واستئناف المفاوضات وانهاء المعاناة الانسانية المؤلمة.