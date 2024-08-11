تصريح مسئول في مارب بشأن الوضع في المحافظة التي تشهد منخفضا جويا

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قال وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح في تصريح صحفي، ان لجان الطوارئ التابعة للمحافظة باشرت عملها منذ اللحظة الاولى لسقوط الامطار والعواصف لتنفيذ خطة الطوارئ للكوارث المعدة مسبقاً .
واشار الى ان فرق الدفاع المدني والاجهزة الامنية انتشرت للمساعدة في الانقاذ والاخلاء للاسر المتضررة في المخيمات الى المدارس المخصصة للاخلاء المؤقت، كما استمرت فرق الأشغال العامة والطرق وصندوق النظافة والتحسين تشغيل معداتها لعمل مصدات المياه لحماية المناطق السكنية والمخيمات من مياه الأمطار المتجمعة من الأحياء.
وشهدت محافظة مأرب، أمطار غزيرة وعواصف رعدية استمرت لساعات منذ صباح اليوم الاحد، والتي ادت الى اضرار في مخيمات النازحين والخدمات العامة.
ولفت مفتاح الى ان لجان حصر الاضرار والاسر المتضررة باشرت عملها منذ انتهاء الموجة الأولى من العاصفة والامطار في الساعات الاولى من صباح اليوم، وسترفع تقريرها الى لجنة الطوارئ مساء اليوم، فيما ما زالت لجان طوارئ الكهرباء اصلاح مايمكن اصلاحه من اضرار في الكهرباء بهدف اعادة التيار الكهربائي الى المخيمات والاحياء السكنية التي قطعت عنها.
ونوه الدكتور مفتاح الى ان الاعمال التي قامت بها لجنة الطوارئ سابقاً لحماية المدينة من اضرار سيول الامطار من عمل مصادر لمجاري السيول التي كانت تتهدد الاحياء السكنية خففت كثيراً من الاضرار وخففت من كارثة كبيرة كانت تتهدد المدينة.
هذا ولا يزال المنخفظ الجوي مستمراً ويتوقع نزول امطار خلال الساعات القادمة.