جماعة الحوثي تضع بن حبتور في مجلسها السياسي وتكلف شخصية جديدة بتشكيل حكومة

الأحد 11 أغسطس-آب 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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كلفت جماعة الحوثي، أحمد الرهوي، عضو ما يسمى المجلس السياسي، بتشكيل حكومة جديدة، بينما عينت رئيس حكومتها السابق بن حبتور عضوا في المجلس السياسي، التابع لها.

وينحدر الرهوي من المحافظات الجنوبية، وجاء هذا الإجراء بعد نحو عام، من اعلان اقالة حكومة بن حبتور.