محكمة في صنعاء تقضي بإعدام ''غالب القاضي'' رجما حتى الموت

الأحد 11 أغسطس-آب 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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قضت محكمة خاضعة للحوثيين في صنعاء اليوم الأحد، بإعدام، غالب القاضي رجما حتى الموت بعد إدانته بجريمة الفعل الفاحش.

وتصدر اسم غالب القاضي الذي يقول انه ناشط في الجانب الإنساني وجمع التبرعات خلال الايام الماضية، منصات التواصل الاجتماعي بعد فيديو نشرته إحدى الفتيات واتهامه بالزواج بها استغلالا لحاجتها وتركها بعد أشهر قليلة من الزواج، وهو الفيديو الذي انتشرعلى نطاق واسع ودفع القاضي إلى الظهور بفيديو لاثبات أن الزواج شرعي وتجاهله بقية التفاصيل.

وقال المحامي وضاح قطيش في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك، إن محكمة بني بهلول وبلاد الروس، في صنعاء قضت بإعدام القاضي رجماً حتى الموت بعد إدانته بجريمة ارتكاب الفاحشة وهو محصن.