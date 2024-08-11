جماعة الحوثي تضع بن حبتور في مجلسها السياسي وتكلف شخصية جديدة بتشكيل حكومة محكمة في صنعاء تقضي بإعدام ''غالب القاضي'' رجما حتى الموت شاهد.. عاصفة رعدية شديدة تضرب مأرب وحصيلة أولية بالخسائر الإنذار المبكر يحذر: اليمن تتأثر بأمطار رعدية غزيرة وهذا ما سيحدث خلال الـ 72 ساعة القادمة القشعريرة في الأطراف علامات قد تشير إلى مرض التصلب الكويت تعلن سحب الجنسية من 850 شخصا وقوانين جديدة رادعة قريبا أوكرانيا تشتعل الحرب وتقلب موازين الموجهات ومعارك عنيفة في 3 مناطق حدودية مع روسيا حصار وقصف وترويع لقرية حمة صرار في البيضاء ..ومصادر تكشف التفاصيل الكاملة هجوم إلكتروني غير مسبوق على مقر حملة ترامب الانتخابية وهذا ما حصل الصحة الفلسطينية تعلن مقتل حوالي 500 موظف لديها في قطاع غزة
قضت محكمة خاضعة للحوثيين في صنعاء اليوم الأحد، بإعدام، غالب القاضي رجما حتى الموت بعد إدانته بجريمة الفعل الفاحش.
وتصدر اسم غالب القاضي الذي يقول انه ناشط في الجانب الإنساني وجمع التبرعات خلال الايام الماضية، منصات التواصل الاجتماعي بعد فيديو نشرته إحدى الفتيات واتهامه بالزواج بها استغلالا لحاجتها وتركها بعد أشهر قليلة من الزواج، وهو الفيديو الذي انتشرعلى نطاق واسع ودفع القاضي إلى الظهور بفيديو لاثبات أن الزواج شرعي وتجاهله بقية التفاصيل.
وقال المحامي وضاح قطيش في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك، إن محكمة بني بهلول وبلاد الروس، في صنعاء قضت بإعدام القاضي رجماً حتى الموت بعد إدانته بجريمة ارتكاب الفاحشة وهو محصن.