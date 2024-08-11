شاهد.. عاصفة رعدية شديدة تضرب مأرب وحصيلة أولية بالخسائر

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توفي شخص وإصيب نحو 6 أشخاص جراء العواصف الشديدة المصحوبة بالأمطار الغزيرة التي ضربت مأرب صباح اليوم الأحد.
وشهدت مناطق متفرقة في محافظة مأرب، منذ ساعات هطول أمطارًا غزيرة، تسببت في تضرر عدد من مخيمات النازحين.
وأشارت مصادر محلية إلى نقل المتوفي وثلاثة من المصابين الى هيئة مستشفى مأرب العام.
وأضافت أن الرياح الشديدة تسببت في سقوط ستة من أعمدة الكهرباء على الأقل، في مخيم الجفينة أكبر مخيمات.
وتعرضت عددًا من مخيمات النزوح لأضرار كبيرة جراء هطول الأمطار الغزيرة وتدفق السيول إلى داخلها.