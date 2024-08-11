الإنذار المبكر يحذر: اليمن تتأثر بأمطار رعدية غزيرة وهذا ما سيحدث خلال الـ 72 ساعة القادمة

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توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، تأثر مناطق متفرقة في بأمطار رعدية ورياح شديدة خلال الـ٧٢ ساعة القادمة وذلك بحسب ما بينته صور الأقمار الاصطناعية ومخرجات النماذج العددية العالمية المختلفة، والرصد السطحي وطبقات الجو العليا.
واشارت النشرة التحذيرية الصادرة عن المركز الى احتمال استمرار هطول أمطار رعدية غزيرة، بعضها مصحوبة بالبرد على المرتفعات والمنحدرات والسهول الساحلية الغربية، واستمرار هطول أمطار متفاوتة الشدة بعضها رعدية على أجزاء من صحاري ومرتفعات وهضاب وسواحل محافظات (المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، البيضاء، الضالع ولحج)، وقد تمتد حتى محافظة عدن.
كما توقعت النشرة هبوب رياح شديدة مثيرة للرمال والأتربة على أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية، والمناطق الواقعة في مدى السحب الرعدية.
وحذر المركز بهذا الصدد المواطنين وسائقي المركبات من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول والسير في الطرق الطينية الزلقة في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها.
كما حذر من الاقتراب من أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار، وشدد على ضرورة إغلاق الهواتف النقالة أثناء العواصف الرعدية، منبها من نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة أثناء العواصف الرعدية والهطولات وفي المناطق الواقعة في مدى تأثير السحب الرعدية.