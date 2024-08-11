هجوم إلكتروني غير مسبوق على مقر حملة ترامب الانتخابية وهذا ما حصل

الأحد 11 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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تعرض مقر الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب لهجوم إلكتروني من قبل قراصنة أجانب، بحسب ما نقلت صحيفة "بوليتيكو".

وفقا للمقر، تمكن القراصنة "المعادون للولايات المتحدة" من الوصول إلى المراسلات الداخلية للمقر.

وأشار المقر إلى اشتباه في وجود متخصصين إيرانيين وراء الهجوم.

ومن المزمع عقد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر المقبل، حيث يشارك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فيها كمرشح عن الحزب الجمهوري ومعه السيناتور جي دي فانس لمنصب نائب الرئيس.

وعلى الجانب الآخر تقف المرشحة الديموقراطية كامالا هاريس، وحاكم ولاية مينيسوتا تيم والز نائبا لها