الصحة الفلسطينية تعلن مقتل حوالي 500 موظف لديها في قطاع غزة

الأحد 11 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حوالي 500 موظف من كادر القطاع الصحي قتلوا وأصيب المئات منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "الاحتلال اعتقل أكثر من 310 آخرين، فيما دمرت 130 مركبة إسعاف في قطاع غزة، كما تعرضت المرافق الصحية والعاملون فيها في الضفة الغربية لأكثر من 340 اعتداء".

وأشارت إلى أن "استهداف الاحتلال المتعمد للبنية التحتية الطبية أدى إلى حرمان المواطنين من إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية".

وتابعت: "ظروف مياه الشرب وسوء الصرف الصحي، إلى جانب الاكتظاظ السكاني، أدت كلها إلى زيادة الأمراض التي يمكن الوقاية منها، والوفاة المبكرة، لافتة إلى أن قطاع غزة يواجه كارثة صحية عامة بسبب موارد المياه غير الآمنة ونقص احتياجات النظافة الأساسية لأكثر من 1.7 مليون نازح قسرا".

وأكدت أن "النقص الحاد في العاملين والإمدادات الطبية، بما في ذلك التخدير والمضادات الحيوية، يجعل العاملين في الرعاية الصحية يكافحون من أجل إنقاذ الأرواح".

ودعت إلى دخول الإمدادات الإنسانية بلا شروط لمعالجة النقص الحاد، والمساعدة في إجلاء الجرحى لتلقي الرعاية الطبية المنقذة للحياة في الخارج