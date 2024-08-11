هجوم إلكتروني غير مسبوق على مقر حملة ترامب الانتخابية وهذا ما حصل الصحة الفلسطينية تعلن مقتل حوالي 500 موظف لديها في قطاع غزة لأول مرة الصين تدخل تاريخ الألعاب الأولمبية بتتويج غير مسبوق المركز الوطني للأرصاد يوجه تحذيرا للمواطنين في 8 محافظات يمنية من السيول والعواصف وتساقط الثلوج إصابة مروعة لشابة رومانية في منافسة مصارعة السيدات في أولمبياد باريس - شاهد بالفيديو فتاة محجبة تكتب «تاريخا أوروبيا» في أولمبياد باريس .. تفاصيل حراس الحدود».. سور الصين العظيم الجديد خطة صينية لحماية حدودها توجيه عاجل من وزير الأوقاف بخصوص الدعاء لغزة قوات الامن الخاصة بمحافظة مأرب تختتم دورة التسليح التخصصية الأولى مؤسسة توكل كرمان تطلق برنامج مساندة لدعم المبادرات الشبابية للعام 2024 في خمس محافظات يمنية بينها مارب وحضرموت
حققت الصين إنجازا مذهلا في الجمباز الإيقاعي اليوم السبت، حيث أصبحت أول دولة غير أوروبية تفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية في المنافسات الجماعية بأولمبياد "باريس 2024".
وحصل الفريق الصيني المكون من خمس سيدات على إجمالي 69.800 نقطة في المباراة النهائية، التي تم تقسيمها إلى نمطين، الأول باستخدام الأطواق، والآخر باستخدام الشرائط والكرات.
وتصدرت الصين المباراة النهائية التي ضمت ثمانية فرق في نمط الأطواق، واحتلت المركز الثالث في الجزء الآخر من النهائي، متفوقة على إسرائيل بفارق 0.950 نقطة.
الفريق الصيني للجمباز الإيقاعي / AP وحصلت إيطاليا على الميدالية البرونزية بفارق 1.700 نقطة خلف الصين.
وتراجعت بلغاريا، بطلة الأولمبياد المدافعة عن لقبها، إلى المركز الرابع. وكانت روسيا الغائبة عن الدورة الحالية، قد هيمنت على منافسات الجمباز الإيقاعي للفرق منذ ظهورها الأولمبي الأول في أتالانتا عام 1996، حيث فازت بخمس ميداليات ذهبية