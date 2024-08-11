لأول مرة الصين تدخل تاريخ الألعاب الأولمبية بتتويج غير مسبوق

الأحد 11 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_وكالات

عدد القراءات 147

حققت الصين إنجازا مذهلا في الجمباز الإيقاعي اليوم السبت، حيث أصبحت أول دولة غير أوروبية تفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية في المنافسات الجماعية بأولمبياد "باريس 2024".

وحصل الفريق الصيني المكون من خمس سيدات على إجمالي 69.800 نقطة في المباراة النهائية، التي تم تقسيمها إلى نمطين، الأول باستخدام الأطواق، والآخر باستخدام الشرائط والكرات.

وتصدرت الصين المباراة النهائية التي ضمت ثمانية فرق في نمط الأطواق، واحتلت المركز الثالث في الجزء الآخر من النهائي، متفوقة على إسرائيل بفارق 0.950 نقطة.

الفريق الصيني للجمباز الإيقاعي / AP وحصلت إيطاليا على الميدالية البرونزية بفارق 1.700 نقطة خلف الصين.

وتراجعت بلغاريا، بطلة الأولمبياد المدافعة عن لقبها، إلى المركز الرابع. وكانت روسيا الغائبة عن الدورة الحالية، قد هيمنت على منافسات الجمباز الإيقاعي للفرق منذ ظهورها الأولمبي الأول في أتالانتا عام 1996، حيث فازت بخمس ميداليات ذهبية