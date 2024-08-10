المركز الوطني للأرصاد يوجه تحذيرا للمواطنين في 8 محافظات يمنية من السيول والعواصف وتساقط الثلوج إصابة مروعة لشابة رومانية في منافسة مصارعة السيدات في أولمبياد باريس - شاهد بالفيديو فتاة محجبة تكتب «تاريخا أوروبيا» في أولمبياد باريس .. تفاصيل حراس الحدود».. سور الصين العظيم الجديد خطة صينية لحماية حدودها توجيه عاجل من وزير الأوقاف بخصوص الدعاء لغزة قوات الامن الخاصة بمحافظة مأرب تختتم دورة التسليح التخصصية الأولى مؤسسة توكل كرمان تطلق برنامج مساندة لدعم المبادرات الشبابية للعام 2024 في خمس محافظات يمنية بينها مارب وحضرموت عقوبات قاسية تنتظر الأهلي بسبب انسحابه من كأس مصر.. لماذا انسحب؟ تدشين اختبارات الثانوية للتعليم الفني والتدريب المهني بمأرب. ماراثون أهداف في نهائي أولمبياد باريس لكرة القدم واسبانيا تظفر بالذهب
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار الرعدية الغزيرة والمتفاوتة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.
ووجه المركز الوطني للأرصاد تحذيرا للمواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، ومن العواصف الرعدية والرياح الشديدة وتساقط حبات البرد." الثلوج".
ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة تصاحبها حبات البرد ورياح هابطة على أجزاء من محافظات المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز، الضالع وسهل تهامة والسواحل الغربية.
ويُتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، البيضاء، صعدة، حجة، مرتفعات أبين ولحج والجوف ومأرب، وأمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من الصحارى والسواحل الجنوبية والشرقية.
وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في إب: 36.2 ملم، الضالع: 11.7، المكلا: 7.5، الغيظة: 3، البيضاء: 2.4، عدن: 2، طور الباحة: 1.8ملم.
وهطلت أمطار رعدية تراوحت بين المتوسطة والغزيرة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والسواحل الجنوبية والشرقية.
كما أنذر سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل السحب الركامية الكثيفة ومن الانهيارات الطينية والصخرية.
وأهاب المركز بالجهات الرسمية ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات ومتابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه