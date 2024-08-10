إصابة مروعة لشابة رومانية في منافسة مصارعة السيدات في أولمبياد باريس - شاهد بالفيديو

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شهدت منافسات المصارعة للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" إصابة مروعة للغاية.
وتعرضت المصارعة الرومانية كاتالينا أكسينتي لإصابة خطيرة خلال نزالها الافتتاحي في منافسات وزن 76 كجم للمصارعة الحرة أمام الأمريكية كينيدي بليدز بأولمبياد باريس.
وسقطت كاتالينا أكسينتي على رقبتها من ارتفاع كبير، ثم أمسكت بمؤخرة رقبتها وظلت على الأرض.
وتمت معالجة أكسنتي في الملعب من قبل الأطباء، وبعد ذلك تم وضعها على المحفة وإخراجها من القاعة وسط تصفيق الجمهور في المدرجات.
وخسرت المصارعة البالغة من العمر 28 عاما النزال التي حسمته كينيدي بليدز بعدم التكافؤ، حيث فازت بنتيجة 11-0.
وأصدرت اللجنة الأولمبية الرومانية بيانًا رسميًا بشأن الإصابة التي تعرضت لها كاتالينا أكسينتي.
وذكر دان تاناسي، رئيس الفريق الطبي للجنة الأولمبية والرياضية الرومانية، أن كاتالينا أكسينتي أُصيبت بضربة قوية في منطقة العنق.
وأضاف: "أكسينتي تحرك أصابعها وساقيها، سنذهب إلى المستشفى لإجراء مزيد من الفحوصات