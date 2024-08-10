فتاة محجبة تكتب «تاريخا أوروبيا» في أولمبياد باريس .. تفاصيل

السبت 10 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- العين الاخبارية

عدد القراءات 221

دخلت لاعبة التايكوندو البلجيكية سارة شعاري التاريخ في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وفازت سارة شعاري بالميدالية البرونزية لرياضة التايكوندو لوزن 67 كجم للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" (الجمعة).

ونالت سارة شعاري ميداليتها البرونزية بالفوز على الأوزبكية أوزودا سوبيرجونوفا بنتيجة 2-1، مع العلم أنها أقصت في طريقها المصرية آية شحاتة من ربع النهائي.

وفي مشاركتها الأولمبية الأولى، أصبحت شعاري أول فتاة مسلمة محجبة في تاريخ أوروبا تفوز بميدالية أولمبية.

من هي سارة شعاري؟

سارة شعاري هي لاعبة تايكوندو تبلغ من العمر 19 عاما، حيث أنها من مواليد 2 مايو/أيار 2005.

وُلدت سارة شعاري في بلجيكا لأب مغربي وأم بلجيكية، وبدأت ممارسة التايكوندو في الخامسة من عمرها، وسرعان ما أحبت الرياضة واستمرت في ممارستها.

تدرس شعاري في كلية الطب بجامعة بروكسل الحرة في بلجيكا، وكانت من أفضل 6% من الملتحقين بها في امتحانات القبول، وهي الآن في عام دراستها الثاني.

وعن الموازنة بين الدراسة والتدريبات، تشير شعاري إلى أنها تتدرب في المساء بعد الدراسة خلال النهار، مؤكدةً أنها تحاول إدارة وقتها.

وفي 2022 بعمر 17 عاما، أصبحت سارة شعاري أول لاعبة تايكوندو تفوز بميداليات ذهبية في بطولتي العالم لفئتي الناشئين والكبار للوزن الخفيف في نفس العام.

وحققت سارة ذهبية دورة الألعاب الأوروبية 2023 لوزن 62 كجم، ثم فازت بالجائزة العالمية الكبرى للتايكوندو 2023، مما أهلها للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للمرة الأولى في مسيرتها.

وفي مايو/أيار 2024، فازت شعاري بالبطولة الأوروبية لفئة 67 كجم بعد فوزها في المباراة النهائية على بطلة العالم الفرنسية ماجدة فييت هينين.

يذكر أن سارة شعاري تحتل حاليًّا صدارة التصنيف العالمي في وزنها (تحت 67 كجم).