توجيه عاجل من وزير الأوقاف بخصوص الدعاء لغزة

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حث معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، في تغريدة له عبر منصة (x), أئمة وخطباء مساجد اليمن، بالقنوت والدعاء لأهل غزة. لدفع ماحل بهم من ابتلاء، اقتداءً بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات النوازل والمصائب.
وأدان وزير الأوقاف الصمت المخزي من المجتمع الدولي تجاه المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني الصامد والصابر، كان آخرها المجزرة المروعة بحق مئات الشهداء والجرحى الذين ارتقوا فجر اليوم وهو ساجدين في بيت من بيوت الله.
وحذر الوزير شبيبة من خذلان الشعب الفلسطيني، وأن عاقبة السكوت والتواطؤ إزاء هذا الظلم والبغي قد تكون وخيمة وغير مسبوقة.