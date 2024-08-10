قوات الامن الخاصة بمحافظة مأرب تختتم دورة التسليح التخصصية الأولى مؤسسة توكل كرمان تطلق برنامج مساندة لدعم المبادرات الشبابية للعام 2024 في خمس محافظات يمنية بينها مارب وحضرموت عقوبات قاسية تنتظر الأهلي بسبب انسحابه من كأس مصر.. لماذا انسحب؟ المحافظات المتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة عليها خلال الساعات القادمة تدشين اختبارات الثانوية للتعليم الفني والتدريب المهني بمأرب. ماراثون أهداف في نهائي أولمبياد باريس لكرة القدم واسبانيا تظفر بالذهب إيمان خليف تصنع الحدث وتحرز ذهبية الملاكمة في أولمبياد باريس فارق الصرف بين صنعاء وعدن في تداولات اليوم تقرير يحصر الضرر الذي تسببت به الأمطار الغزيرة بمناطق الحكومة في الحديدة وحجة مجـ زرة مرو عة في غزة ''صور''
اختتمت قوات الامن الخاصة بمحافظة مأرب اليوم دورة التسليح التخصصية الأولى التي أقامتها رئاسة عمليات الفرع بالتعاون مع إدارة التدريب.
وفي حفل اختتام الدورة أكد قائد قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب العميد عبد الله الصبري أهمية هذه الدورة في عملية رفع القدرات العملية لمنتسبي الفرع وكيفية التعامل مع الأحداث في مختلف الظروف والاوقات..داعيا المشاركين إلى تطبيق ما اكتسبوه من تدريبات ومهارات عملية وتطبيقها في الواقع العملي وفي المهام الأمنية المختلفة وفي مقدمتها جبهات القتال ضد المليشيات الانقلابية.
مشيرا الى ان هذه الدورة وغيرها من الدورات تاتي ضمن برنامج بالتدريب والتأهيل الذي اعده الفرع والهادف اكساب منتسبي قوات الآمن الخاصة المزيد من المعارف والمهارات وفق المعايير الواجب توفرها في رجل الأمن الذي يمثل الدولة.
وحث العميد الصبري المشاركين على التحلي بالجاهزية الأمنية العالية والحس الأمني الضامن لمنع الجريمة قبل وقوعها .. شاكرا كل المتعاونين في حفظ الامن والاستقرار في المحافظة وفي مقدمتهم أبناء قبائل مأرب والموطنين الذين نزحوا من ظلم المليشيات الحوثية.
من جانبه رحب رئيس عمليات قوات الأمن الخاصة مأرب العقيد / عبد الخالق الشيخ بالحاضرين مؤكدا ان عقد هذه الدورة التخصصية في مجال التسليح يأتي ضمن برنامج البناء المؤسسي النوعي للوحدة الأمنية التي اعاد تاسيسها ثلة من خيرة أبناء الوطن وعلى رأسهم الشهيد القائد العميد عبد الغني شعلان ورفاقه.
وفي ختام الحفل تم تكريم المشاركين وتوزيع الشهائد والجوائز الرمزية عليهم.
حضر حفل اختتام الدورة العميد عادل الغانمي رئيس أركان قوات الأمن الخاصة والعقيد /محمد عبده محمد علي سلام ، ومدير ادارة التدريب الرائد حنين غالب .