قوات الامن الخاصة بمحافظة مأرب تختتم دورة التسليح التخصصية الأولى

السبت 10 أغسطس-آب 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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اختتمت قوات الامن الخاصة بمحافظة مأرب اليوم دورة التسليح التخصصية الأولى التي أقامتها رئاسة عمليات الفرع بالتعاون مع إدارة التدريب.

وفي حفل اختتام الدورة أكد قائد قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب العميد عبد الله الصبري أهمية هذه الدورة في عملية رفع القدرات العملية لمنتسبي الفرع وكيفية التعامل مع الأحداث في مختلف الظروف والاوقات..داعيا المشاركين إلى تطبيق ما اكتسبوه من تدريبات ومهارات عملية وتطبيقها في الواقع العملي وفي المهام الأمنية المختلفة وفي مقدمتها جبهات القتال ضد المليشيات الانقلابية.

مشيرا الى ان هذه الدورة وغيرها من الدورات تاتي ضمن برنامج بالتدريب والتأهيل الذي اعده الفرع والهادف اكساب منتسبي قوات الآمن الخاصة المزيد من المعارف والمهارات وفق المعايير الواجب توفرها في رجل الأمن الذي يمثل الدولة.

وحث العميد الصبري المشاركين على التحلي بالجاهزية الأمنية العالية والحس الأمني الضامن لمنع الجريمة قبل وقوعها .. شاكرا كل المتعاونين في حفظ الامن والاستقرار في المحافظة وفي مقدمتهم أبناء قبائل مأرب والموطنين الذين نزحوا من ظلم المليشيات الحوثية.

من جانبه رحب رئيس عمليات قوات الأمن الخاصة مأرب العقيد / عبد الخالق الشيخ بالحاضرين مؤكدا ان عقد هذه الدورة التخصصية في مجال التسليح يأتي ضمن برنامج البناء المؤسسي النوعي للوحدة الأمنية التي اعاد تاسيسها ثلة من خيرة أبناء الوطن وعلى رأسهم الشهيد القائد العميد عبد الغني شعلان ورفاقه.

وفي ختام الحفل تم تكريم المشاركين وتوزيع الشهائد والجوائز الرمزية عليهم.

حضر حفل اختتام الدورة العميد عادل الغانمي رئيس أركان قوات الأمن الخاصة والعقيد /محمد عبده محمد علي سلام ، ومدير ادارة التدريب الرائد حنين غالب .