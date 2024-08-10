مؤسسة توكل كرمان تطلق برنامج مساندة لدعم المبادرات الشبابية للعام 2024 في خمس محافظات يمنية بينها مارب وحضرموت عقوبات قاسية تنتظر الأهلي بسبب انسحابه من كأس مصر.. لماذا انسحب؟ المحافظات المتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة عليها خلال الساعات القادمة تدشين اختبارات الثانوية للتعليم الفني والتدريب المهني بمأرب. ماراثون أهداف في نهائي أولمبياد باريس لكرة القدم واسبانيا تظفر بالذهب إيمان خليف تصنع الحدث وتحرز ذهبية الملاكمة في أولمبياد باريس فارق الصرف بين صنعاء وعدن في تداولات اليوم تقرير يحصر الضرر الذي تسببت به الأمطار الغزيرة بمناطق الحكومة في الحديدة وحجة مجـ زرة مرو عة في غزة ''صور'' 50 منظمة تدعو لتدخل عاجل في رداع وتحذر من ارتكاب الحوثيين مجزرة جديدة
أعلنت مؤسسة توكل كرمان عن إطلاق برنامج "مساندة" لدعم المبادرات الشبابية للعام 2024م الهادف إلى تعزيز دور الشباب اليمني في تنمية مجتمعهم من خلال تمكينهم اقتصاديًا، وتحفيز روح المبادرة والإبداع لديهم.
وسيقدم البرنامج الدعم المالي والإداري لتنفيذ المبادرات الشبابية على أرض الواقع وبما يتيح لهم فرصة حقيقية للتغيير والمشاركة الفعالة في المجتمع.
وسيستهدف البرنامج في نسخته للعام 2024 الشباب اليمني في محافظات تعز، مأرب، المهرة، شبوة، ولحج، ومدينتي المكلا وسيئون في محافظة حضرموت.
وتشمل مجالات البرنامج التعليم، التمكين الاقتصادي، التماسك الاجتماعي والألغام في اليمن.
يشار الى أن مؤسسة توكل كرمان ومنذ انطلاق برنامج "مساندة" في العام 2022، مولت 6 مبادرات شبابية في محافظات تعز، مأرب، عدن، وحضرموت، شملت عدة مجالات بينها التعليم والفن والبيئة وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة.
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