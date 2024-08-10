مؤسسة توكل كرمان تطلق برنامج مساندة لدعم المبادرات الشبابية للعام 2024 في خمس محافظات يمنية بينها مارب وحضرموت

السبت 10 أغسطس-آب 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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أعلنت مؤسسة توكل كرمان عن إطلاق برنامج "مساندة" لدعم المبادرات الشبابية للعام 2024م الهادف إلى تعزيز دور الشباب اليمني في تنمية مجتمعهم من خلال تمكينهم اقتصاديًا، وتحفيز روح المبادرة والإبداع لديهم.

وسيقدم البرنامج الدعم المالي والإداري لتنفيذ المبادرات الشبابية على أرض الواقع وبما يتيح لهم فرصة حقيقية للتغيير والمشاركة الفعالة في المجتمع.

وسيستهدف البرنامج في نسخته للعام 2024 الشباب اليمني في محافظات تعز، مأرب، المهرة، شبوة، ولحج، ومدينتي المكلا وسيئون في محافظة حضرموت.

وتشمل مجالات البرنامج التعليم، التمكين الاقتصادي، التماسك الاجتماعي والألغام في اليمن.

يشار الى أن مؤسسة توكل كرمان ومنذ انطلاق برنامج "مساندة" في العام 2022، مولت 6 مبادرات شبابية في محافظات تعز، مأرب، عدن، وحضرموت، شملت عدة مجالات بينها التعليم والفن والبيئة وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة.

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