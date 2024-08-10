مؤسسة توكل كرمان تطلق برنامج مساندة لدعم المبادرات الشبابية للعام 2024 في خمس محافظات يمنية بينها مارب وحضرموت عقوبات قاسية تنتظر الأهلي بسبب انسحابه من كأس مصر.. لماذا انسحب؟ المحافظات المتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة عليها خلال الساعات القادمة تدشين اختبارات الثانوية للتعليم الفني والتدريب المهني بمأرب. ماراثون أهداف في نهائي أولمبياد باريس لكرة القدم واسبانيا تظفر بالذهب إيمان خليف تصنع الحدث وتحرز ذهبية الملاكمة في أولمبياد باريس فارق الصرف بين صنعاء وعدن في تداولات اليوم تقرير يحصر الضرر الذي تسببت به الأمطار الغزيرة بمناطق الحكومة في الحديدة وحجة مجـ زرة مرو عة في غزة ''صور'' 50 منظمة تدعو لتدخل عاجل في رداع وتحذر من ارتكاب الحوثيين مجزرة جديدة
كشفت تقارير مصرية عن العقوبات التي قد يتعرض لها نادي الأهلي بعد قرار انسحابه من مسابقة كأس مصر لكرة القدم.
وأعلن الأهلي أمس الجمعة عدم استكمال بطولة كأس مصر بعد جلسة جمعت بين رئيس الفريق محمود الخطيب والمدير الفني لـ"لمارد الأحمر" السويسري مارسيل كولر
وجاء قرار الأهلي بالانسحاب نظرا لحالة الإرهاق الشديدة وضغط المباريات المتتالية طوال الفترة الماضية.
ونقل موقع "FilGoal" الرياضي عن مصدر باتحاد كرة القدم المصري، قوله إن قرار الأهلي عدم استكمال بطولة الكأس للموسم الحالي، ستكون له عواقب من بينها عقوبة مالية قد تصل إلى مليون جنيه مصري (20.3 ألف دولار).
كما أشار المصدر ذاته إلى أن النادي الأهلي، الذي حسم بطولة الدوري الممتاز قبل أيام، سيتوجب عليه "تحمل الأضرار المالية المقررة للشركة الراعية نتيجة الاعتذار عن عدم المشاركة في مسابقة الكأس".
وسيحرم الأهلي أيضا وفقا للوائح من خوض منافسات كأس مصر في الموسم المقبل 2024 -2025.
ومن المقرر أن يتم اعتبار الأهلي خاسرا أمام فاركو بنتيجة 0-2، في لقاء دور الستة عشر لكأس مصر الذي كان من المقرر أن يقام في 20 من الشهر الجاري.