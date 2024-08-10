المحافظات المتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة عليها خلال الساعات القادمة

السبت 10 أغسطس-آب 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، اليومالسبت، إن الفرصة لا زالت مهيئة لهطول أمطار رعدية غزيرة يصاحبها حبات البرد، مع وهبوب رياح شديدة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال في النشرة التحذيرية، إن المرتفعات الجبلية ستشهد أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة والفرصة لا زالت مهيئة لهطول أمطار رعدية غزيرة يصاحبها حبات البرد ورياح هابطة على أجزاء من محافظات (صعده ، حجه، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز، الضالع).

كما توقع وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات ( المهرة، حضرموت، شبوة، البيضاء، ومرتفعات، أبين ولحج ).

وبحسب النشرة التحذيرية فإن الاجواء في المناطق الساحلية ستكون، أجواء غائمة جزئياً ومغبرة نسبياَ، حارة ورطبة مع إحتمال هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والغربية وسهل تهامة.

وأشار المركز إلى أن رياح شديدة جداً ستهب حول أرخبيل سقطرى تتجاوز سرعتها الــ 45 عقدة، ومعتدلة إلى شديدة السرعة على خليج عدن و السواحل الشرقية والجنوبية تعمل على إضطراب البحر وإرتفاع الموج.

وفي المناطق الصحراوية ستشهد أجواءغائمة جزئياً إلى غائمة وحارة أثناء النهار حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين ( 38 – 43 درجة مئوية)، مع إمكانية هطول أمطار متفرقة على أجزاء منها.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية والانذار المبكر المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في بطون الاودية وممرات السيول والاحتماء من العواصف الرعدية والرياح الشديدة وتساقط حبات البرد.

ونبه سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الافقية بسبب هطول الأمطار وتشكل السحب الركامية الكثيفة ومن الإنهيارات الطينية والصخرية .

ودعا الجهات الرسمية ذات العلاقة في الدولة، إلى إتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات ومتابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه.