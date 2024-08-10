تدشين اختبارات الثانوية للتعليم الفني والتدريب  المهني بمأرب.

السبت 10 أغسطس-آب 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس/عبدالله العطار

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دشن مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة مأرب اليوم، الاختبارات الوزارية للشهادة الثانوية المهنية في مجال الحاسوب، والدبلوم المهني في مجال الكهرباء، للعام الدراسي 2023م/2024م.

وفي التدشين أكد نائب مدير عام التعليم الفني والتدريب المهني رئيس المركز الاختباري ناجي مفتاح، أن الاختبارات تسير وفق الضوابط القانونية واللوائح والإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية المتبعة من الوزارة.

مشيرا إلى أن الاختبارات تأتي في إطار السعي الحثيث للنهوض بواقع التعليم المهني، ورفد سوق العمل بالكوادر المؤهلة ذات الكفاءة العالية، والقادرة على النهوض بالوطن، وتعزيز قواعد البناء والتنمية، والارتقاء بهذا القطاع الحيوي الهام....مشيداً بدعم السلطة المحلية بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة ،للتعليم الفني باعتباره جزءًا لا يتجزأ من مصفوفة التنمية،ورافد القطاع الاقتصادي ،من خلال تطوير المهارات ورفع وتيرة العمل وزيادة الإنتاج ،وتشجيع الابتكار والإبداع في سوق العمل ،والاسهام الفعال في تحسين مستوى الدخل للفرد والمجتمع.

حضر التدشين مدير المعهد المهني الصناعي صلاح مانع.