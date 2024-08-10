ماراثون أهداف في نهائي أولمبياد باريس لكرة القدم واسبانيا تظفر بالذهب

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توج المنتخب الاسباني بالميدالية الذهبية لكرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) بعد فوزه على نظيره الفرنسي بخمسة اهداف مقابل ثلاثة بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الايجابي بثلاثية لكل منهما في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب "بارك دي برانس" في باريس.
وسجل فيرمين لوبيز (18 و25) وأليكس باينا (28) أهداف إسبانيا في الوقت الأصلي قبل أن يحسم البديل سيرخيو كاميو الفوز والذهبية في التمديد (100 و1+120)، فيما سجل إنزو ميو (11) وماغنيس أقليوش (79) وجان فيليب ماتيتا (3+90 من ركلة جزاء) أهداف فرنسا.
وبلغ المنتخب الاسباني النهائي عقب الفوز على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف، فيما تمكن منتخب فرنسا من الفوز على المنتخب المصري بثلاثة اهداف مقابل هدف في الشوطين الإضافيين عقب التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.