إيمان خليف تصنع الحدث وتحرز ذهبية الملاكمة في أولمبياد باريس

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أحرزت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف ذهبية وزن 66 كلغ في أولمبياد باريس 2024، متحدية جدلاً كبيراً حول هويتها الجنسية، في ملاعب رولان غاروس.
وتغلّبت خليف على الصينية ليو يانغ المصنفة ثانية 5-0 بإجماع الحكام، لتصبح أول ملاكمة جزائرية تحصد ميدالية في الألعاب الأولمبية.