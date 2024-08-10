فارق الصرف بين صنعاء وعدن في تداولات اليوم

السبت 10 أغسطس-آب 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم السبت بتاريخ 10/08/2024

الأسعار في صنعاء

شراء الدولار 535

بيع الدولار 538

شراء السعودي 140

بيع السعودي 140.30

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار 1911

بيع الدولار 1915

شراء السعودي 499

بيع السعودي 500