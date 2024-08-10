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فارق الصرف بين صنعاء وعدن في تداولات اليوم

السبت 10 أغسطس-آب 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم السبت بتاريخ 10/08/2024

الأسعار في صنعاء 

شراء الدولار                535

بيع الدولار                  538

شراء السعودي            140

بيع السعودي               140.30

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار              1911

بيع الدولار                  1915

شراء السعودي             499

بيع السعودي                500

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