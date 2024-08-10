فارق الصرف بين صنعاء وعدن في تداولات اليوم

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم السبت بتاريخ 10/08/2024
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 535
بيع الدولار 538
شراء السعودي 140
بيع السعودي 140.30
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1911
بيع الدولار 1915
شراء السعودي 499
بيع السعودي 500