تقرير يحصر الضرر الذي تسببت به الأمطار الغزيرة بمناطق الحكومة في الحديدة وحجة

السبت 10 أغسطس-آب 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أكد تقرير حكومي، تضرر أكثر من 5 آلاف أسرة نازحة، ودمار 157 منزلا، جراء الأمطار والسيول، في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية بمناطق تهامة بمحافظتي الحديدة و حجة.

وقال تقرير صادر عن الوحدة التنفيذية للنازحين، إن 5 ألف و583 أسرة نازحة تضررت في محافظتي الحديدة وحجة جراء السيول التي خلفتها الأمطار التي شهدتها المحافظتين خلال الفترة من 6 وحتى 8 أغسطس الجاري جراء المنخفض الجوي الذي تأثرت به السواحل الغربية.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الأسر المتضررة من فيضانات السيول في الحديدة بلغ الفين و73 أسرة موزعة على 22 مخيماً في مديريتي حيس والخوخة، لافتاً إلى وفاة أربعة في حيس وتدمير 132 منزلا.

وأوضح التقرير، أن عدد الأسر المتضررة في حجة بلغ 3 الاف و510 أسرة موزعة على 61 تجمعاً في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس، في حين بلغ عدد المنازل المدمرة 25 منزلاً في مديرية ميدي فقط.

وبين التقرير، أن السيول طمرت مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وتلفت المحاصيل فيها، وجرفت عدد من الالغام واوصلتها إلى مناطق زراعية ومأهولة بالسكان.

وأكد التقرير، أن كثيرا من المناطق التي غمرتها السيول أصبحت ملوثة بالألغام وتحتاج إلى إجراء مسح شامل لنزعها وتطهيرها بشكل كامل.