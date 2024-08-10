50 منظمة تدعو لتدخل عاجل في رداع وتحذر من ارتكاب الحوثيين مجزرة جديدة

السبت 10 أغسطس-آب 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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دعت عدد من منظمات المجتمع المدني، إلى تدخل دولي عاجل والضغط على المليشيا الحوثية لمنع ارتكاب مجزرة جديدة بحق السكان في منطقة دراع في محافظة البيضاء، وسط البلاد.

وقالت المنظمات، بينها الشبكة اليمنية للحقوق والحريات والتي تضم اكثر من 50 منظمة في بيان مشترك، ان مليشيات الحوثي تقوم منذ يوم الاربعاء الموافق 7 أغسطس 2024م بمحاصرة قرية صرار بالدبابات والمدرعات وحشد قواتها حول مداخل ومخارج القرية، ووصل بها الأمر بتحليق الطائرات المسيرة على القرية وتفجير مآذن المساجد.

وأدانت عشرات من المنظمات المدنية -بأشد العبارات- الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي على قرية "حمة صرار" في مدينة رداع بمحافظة البيضاء.

وطالبت المنظمات بفك الحصار الفوري، ووقف الاعتداءات العسكرية التي تستهدف المدنيين في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن المليشيا قامت بقطع المياه والغذاء والأدوية عن سكان القرية، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي، خصوصا بين الأطفال والنساء وكبار السن.

وأضاف البيان أن هذا الحصار الجائر يعكس استمرار الحوثيين في انتهاج سياسات العقاب الجماعي ضد المدنيين.

كما أفاد البيان بأن القرية تتعرض لقصف متواصل بالطائرات المسيَّرة، مما يزيد من معاناة سكانها، ويهدد بمزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تصعيد عسكري من قِبل الحوثيين على مختلف الجبهات، في وقت تشهد فيه البلاد أوضاعًا إنسانية متدهورة.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والضغط على مليشيا الحوثي لرفع الحصار فورًا، وتوفير ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية.

كما طالبت المنظمات بتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة، باعتبارها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وكانت وزارة حقوق الانسان، قد أعربت عن ادانتها للاعتداءات والانتهاكات المستمرة التي ترتكبها مليشيا الحوثي على المدنيين في محافظة البيضاء.

وأكدت الوزارة، إن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق المدنيين تؤكد دوماً بأن مليشيا الحوثي لا تكترث لأي عملية سلام ولا تلتزم بأي اتفاقيات، وأنها مستمرة في ممارسة جرائم القتل والتنكيل بالمدنيين.

وطالبت الوزارة، المفوضية السامية لحقوق الانسان، وكافة الآليات الدولية بإدانة هذه الانتهاكات والجرائم والعمل على ملاحقة مرتكبيها والمسؤولين عنها، وضمان توفير الحماية للسكان المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.