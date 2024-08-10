كيف ساهم الحوثيون في اغراق أحياء مدينة الحديدة بالسيول؟

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حملت مصادر حكومية حملت مليشيا الحوثي مسؤولية غرق الأحياء الجنوبية من مدينة الحديدة، جراء السيول التي شهدتها المحافظة.
وقالت مصادر في القوات الحكومية التي تسيطر على مناطق من جنوب المحافظة، أن سبب غرق الأجزاء الجنوبية من مدينة الحديدة، وبالذات "حي غليل"، هي حفريات الحوثيين في منطقة "كيلو 16" والسواتر القتالية، التي استحدثوها من خلال تعبئة حاويات البضائع بالرمال، وتوزيعها في شوارع المدينة، ما حال دون انسياب السيول باتجاه البحر، كما هو مخطط المدينة، منذ عقود طويلة، وفق صحيفة الشرق الأوسط.
وبحسب المصادر، فإن الاستحداثات التي أقامها الحوثيون، وتحويل جنوب المدينة إلى خنادق لاختباء المقاتلين وتنقلهم، ووضع سواتر ترابية لمنع دخول المياه إلى هذه الخنادق، أدى إلى تغيير مسار السيول نحو المساكن والمنشآت المدنية، وتضررت منها التجمعات السكنية الواقعة خارج الحديدة، وأدت إلى غرق منازل ومزارع وجرف طرقات.