بُشرى سارة و عالمية.. الكشف عن لقاح سرطانات القولون جاهز للاستخدام

السبت 10 أغسطس-آب 2024 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_عكاظ

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أعلنت فيرونيكا سكفورتسوفا، رئيسة الوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية الروسية، أن فريق الوكالة يعمل على تطوير لقاحات جديدة لعلاج الأورام العدوانية.

وكشفت في حديث لوكالة (نوفوستي) الروسية للأنباء، أن اللقاح المضاد لسرطان القولون والمستقيم قد اجتاز جميع الاختبارات ما قبل السريرية وأصبح جاهزاً للاستخدام في الممارسة السريرية، بعد إقرار التعديلات اللازمة