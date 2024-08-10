آخر الاخبار

بُشرى سارة و عالمية.. الكشف عن لقاح سرطانات القولون جاهز للاستخدام بعد تجربته على 50 امرأة.. نجاح عقار يطيل خصوبة المرأة أوكرانيا تقلب موازين المعارك الطاحنة في السيطرة والتقدم … و دبابات ألمانيا تقتحم روسيا لأول مرة منذ 80 عاماً القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن عمليات جديدة و تدمير منصة صواريخ للحوثيين وزورقاً مسيراً في اليمن 4 دول عربية ترحب بالبيان الثلاثي المشترك بشأن وقف إطلاق النار في غزة قصف هستيري و أكثر من 100 شهيد بغارات إسرائيلية استهدفت مدرسة بحي الدرج وسط غزة تصعيد حوثي جديد ضد قوات الشرعية ينتهي بهزيمة ثقيلة للمليشيات أميركا تنفذ ضربات استباقية ضد الحوثيين أول تعليق من أبو عبيدة على اختيار السنوار قائداً للمكتب السياسي بحماس أحمد علي عبدالله صالح يكشف لأول مرة عن دورة المرتقب بشأن إنهاء الانقلاب تحت راية الجمهورية والوحدة ويؤكد :المرحلة تستدعي توحيد الصفوف

بُشرى سارة و عالمية.. الكشف عن لقاح سرطانات القولون جاهز للاستخدام

السبت 10 أغسطس-آب 2024 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_عكاظ
عدد القراءات 143

 

 أعلنت فيرونيكا سكفورتسوفا، رئيسة الوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية الروسية، أن فريق الوكالة يعمل على تطوير لقاحات جديدة لعلاج الأورام العدوانية.

وكشفت في حديث لوكالة (نوفوستي) الروسية للأنباء، أن اللقاح المضاد لسرطان القولون والمستقيم قد اجتاز جميع الاختبارات ما قبل السريرية وأصبح جاهزاً للاستخدام في الممارسة السريرية، بعد إقرار التعديلات اللازمة

إقراء أيضاً
بعد تجربته على 50 امرأة.. نجاح عقار يطيل خصوبة المرأة
5 طرق لإنشاء موقع إلكتروني بمساعدة الذكاء الإصطناعي
تعرف على افضل طريقة فعّالة لوقاية أطفالك من السُّمنة
تركيا تعلن حظر إنستغرام…ومصادر تكشف الأسباب
انتبه جيدا واحذر من هذه العلامات.. كيف تعرف أن كاميرا جهازك مخترقة
الكشف متى تكون آلام الظهر علامة على الإصابة بالسرطان ؟
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة علوم وتكنولوجيا

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول