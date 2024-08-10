القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن عمليات جديدة و تدمير منصة صواريخ للحوثيين وزورقاً مسيراً في اليمن

السبت 10 أغسطس-آب 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_خاص

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قالت القيادة المركزية الأميركية، صباح اليوم (السبت)، إن قواتها دمرت منصة إطلاق صواريخ للميشيات للحوثية المدعومة من إيران وزورقاً مسيراً في مناطق خاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي خلال الساعات والأربع والعشرين الماضية.

وأضافت القيادة المركزية الأميركية في منشور على موقع «إكس»، أن القوات دمرت أيضاً طائرتين مسيرتين للحوثيين فوق البحر الأحمر.

وأضاف الجيش الأميركي: «هذه الأسلحة شكلت تهديداً وشيكاً للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة».