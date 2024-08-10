4 دول عربية ترحب بالبيان الثلاثي المشترك بشأن وقف إطلاق النار في غزة

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أعربت السعودية والبحرين والعراق والإمارات عن ترحيبها بالبيان المشترك الصادر عن مصر والولايات المتحدة وقطر، الداعي لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وتقديم الإغاثة الفورية لغزة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إنها :تُعرب عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالبيان المشترك الصادر عن فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر".
وأكدت الوزارة دعم المملكة الكامل لجهودهم المتواصلة في سبيل إتمام التوصل إلى وقف إطلاق النار والمعالجة العاجلة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة.
وشددت "على ضرورة وقف النزيف وإنهاء المعاناة وحماية المدنيين، والمضي قدما في سبيل إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام والأمن واستعادة الشعب الفلسطيني الشقيق لكامل حقوقه المشروعة".
كذلك أعربت مملكة البحرين عن ترحيبها بالبيان المشترك وأكدت وزارة الخارجية "موقف مملكة البحرين الثابت المؤيد لكافة الجهود الهادفة إلى التوصل للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع دون عوائق، والدفع بجهود إحلال السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية".
بدورها رحبت وزارة خارجية العراق، اليوم الجمعة، بالبيان المشترك، واعتبرته "التزاما جديا من الزعماء الثلاثة بحل الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة"، معتبرة إياه خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وعبرت وزارة خارجية العراق عن دعمها لهذا الجهد الدولي، وحثت جميع الأطراف المعنية على الاستجابة الإيجابية للمبادرة.
كذلك انضمت الإمارات إلى الدعوة الموجهة من الزعماء الثلاثة، وحثت الأطراف المعنية على الاستجابة إلى الدعوة لاستئناف مشاورات عاجلة بتاريخ 15 أغسطس 2024.
وأوضحت أن الاتفاق المطروح حاليا سينهي معاناة سكان غزة والرهائن وعائلاتهم. وأعربت عن أملها بعدم إضاعة مزيد من الوقت من قبل أي من الأطراف