تصعيد حوثي جديد ضد قوات الشرعية ينتهي بهزيمة ثقيلة للمليشيات

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أحبطت القوات المسلحة، خلال الساعات الماضية محاولة تسلل لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا شمالي غرب محافظة الضالع.
ونقل موقع الجيش سبتمبر نت عن مصدر عسكري إن أبطال القوات المسلحة أحبطوا محاولة تسلل للمليشيات الحوثية باتجاه "قطاع الثوخب"، وأجبروها على التراجع والفرار.
وبحسب المصدر فإن المليشيات الحوثية تكبدت خلال المعارك 3 قتلى وعدد من الجرحى.