أول تعليق من أبو عبيدة على اختيار السنوار قائداً للمكتب السياسي بحماس

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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، على لسان متحدثها “أبو عبيدة” مبايعتها ليحيى السنوار بعد اختياره رئيساً جديداً للمكتب السياسي للحركة، خلفاً لإسماعيل هنية. وعبّرت الكتائب عن استعدادها التام لتنفيذ توجيهات السنوار في المرحلة المقبلة.
وفي بيان أبو عبيدة، المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، نُشر يوم الجمعة عبر حسابه على منصة تلغرام. أكد أن “كتائب القسام تبايع القائد المجاهد يحيى السنوار، وتعلن جاهزيتها التامة لتنفيذ قراراته”.
كما أضاف أن اختيار السنوار لهذا المنصب يؤكد على “حيوية وتماسك وقوة حركة حماس، بفضل الله تعالى”، مشيراً إلى أن “السنوار يخلف القائد المجاهد إسماعيل هنية” الذي اغتيل في طهران بتاريخ 31 يوليو/تموز في هجوم نسبته تقارير إلى إسرائيل.
وكانت حماس قد أعلنت يوم الثلاثاء عن اختيار يحيى السنوار البالغ من العمر 61 عاماً، رئيساً للمكتب السياسي خلفاً لهنية، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بعد مشاورات موسعة داخل مؤسسات الحركة.
وأكدت الحركة في بيانها ثقتها في قدرة السنوار على قيادة حماس في هذه المرحلة الحساسة، مشيرة إلى التحديات المحلية والإقليمية والدولية المعقدة التي تواجهها الحركة.