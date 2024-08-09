عاجل الحوثيون يبدأون عملية عسكرية ضد قبائل قيفة والطيران المسير يقصف مواقع رجال القبائل

الجمعة 09 أغسطس-آب 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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بدأت المليشيا الحوثية الليلة عملية عسكرية لاقتحام قرية حمة صرار بمديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء .

وقالت مصادر قبلية بقيفة لمأرب برس ان مليشيا الحوثي باشرت الليلة عملية قصف واسعة بالطيران المسير استهدفت مواقع رجال القبائل في القرية والمواقع المحيطة التي يتمترس بها رجال القبائل.

ودفعت مليشيا الحوثي خلال الساعات الماضية بعدد من الدبابات وعربات، BM بهدف اقتحام قرية حمة صرار والسيطرة عليها بالأسلحة الثقيلة.