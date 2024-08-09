إصدار قرابة مائة ألف جواز سفر يمني خلال شهر

الجمعة 09 أغسطس-آب 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أصدرت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية خلال شهر يوليو المنصرم 95794 جواز سفر في عموم فروع المصلحة بالمحافظات المحررة والبعثات الخارجية.

وأشارت الإحصائية التي أعدها الإعلام الأمني من واقع التقارير اليومية المرفوعة لغرفة عمليات الإدارة العامة للقيادة والسيطرة من قبل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أن ال 95794 جواز السفر توزعت وفقا لمصدر الاصدار على النحو التالي: 34024 جواز سفر أصدرت عبر البعثات الخارجية، و 14492 جواز عبر المصلحة في المركز الرئيسي لها في العاصمة المؤقتة عدن، و 13038 جواز سفر عبر فرع المصلحة بعدن، و11325 جواز من فرع المصلحة بمحافظة تعز،و 7913 جواز سفر من فرع المصلحة بمحافظة مأرب.

وأصدر فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بمحافظة شبوة 5041 جواز سفر، و 4712 جواز سفر أصدرت عبر فرع المصلحة بسيئون، و2398 جوازا بمحافظة حضرموت الساحل، و 1671 جواز عبر جوازات محافظة المهرة .

وتوزعت بقية الجوازات الصادرة خلال شهر يوليو بين فرعي المصلحة في محافظة سقطرى والخوخة بواقع 1018 جواز من فرع الخوخة، و162 جوازا من فرع سقطرى.

الجدير بالإشارة أن مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بوزارة الداخلية قد حذرت من مغبة قبول أوالتعامل بجوازات السفر التي تصدرها مليشيا الإرهاب الحوثي باعتبارها غير قانونية ولا تمثل الجمهورية اليمنية، وتحمل وزارة الداخلية كل من يقبلها ويتعامل بها مغبة ما تسفر عنها من مسؤولية قانونية وأعمال إجرامية تخريبية وإرهابية لكونها صادرة عن مليشيا إرهابية تحاول من خلالها تصدير العناصر الإرهابية إلى العالم مشرعة تلك العناصر المجهولة و التي تجمعها من مختلف أنحاء العالم الى مناطق سيطرتها وتمنحهم الجنسية اليمنية عبر تلك الجوازات غير القانونية.