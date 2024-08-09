دولة جديدة تتسلّم قيادة المهمة الأوروبية لحماية الملاحة بالبحر الأحمر

الجمعة 09 أغسطس-آب 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أعلن الاتحاد الأوروبي، تسليم إيطاليا، مجدداً، قيادة مهمته البحرية الدفاعية الخاصة بحماية الشحن التجاري وحرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقالت مهمة (أسبيدس) البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، في حسابها على منصة "إكس"، الخميس، إن الأميرال البحري الإيطالي؛ ماسيمو بونو، تسلّم اليوم، مسؤوليات قيادة فرقة العمل من سلفه العميد البحري الهولندي؛ جورج باستور، الذي كان يقود المهمة منذ تعيينه في 15 يونيو الماضي.

وهي المرة الثانية في غضون أقل من شهر، حيث سبق لإيطاليا أن تولت قيادة المهمة حتى منتصف يونيو الماضي قبل أن تسلمها لهولندا.

وأشارت مهمة "أسبيدس" إلى أنها في فترة قيادة العميد البحري؛ باستور، واصلت عملياتها البحرية بنجاح، والوفاء بالتزام الاتحاد الأوروبي الملموس بحركة الملاحة البحرية عبر الإقليمية وحماية حريتها في المنطقة.

وفيما رحبت المهمة الأوروبية بالقائد الجديد وطاقمه، ودعت طاقم سفينة الدعم الهولندية (دورمان)، والذين قالت إنهم "أدوا بشكل استثنائي منذ انضمامهم في 11 مايو الماضي، ونفذوا مهام متعددة، بما في ذلك إمداد السفن في البحر بالوقود وإنقاذ أرواح البحارة".

وتعهدت "أسبيدس" بمواصلة تنفيذ مهامها لحفظ الأمن البحري بموجب سياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي، وضمان الامتثال الكامل للقانون الدولي فيما يخص حرية التجارة البحرية وتأمين مرور السفن التجارية عبر البحر الأحمر وخليج عدن.

يذكر أن الهولندي كان قد تسلّم في منتصف يونيو الماضي قيادة المهمة من سلفه الإيطالي؛ الأدميرال ستيفانو كوستانتينو، الذي كان يقود المهمة الأوروبية منذ تعيينه في 14 فبراير الماضي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق عمليته البحرية "أسبيدس" في 19 فبراير 2024 في أعقاب تصاعد هجمات الحوثيين على السفن التجارية والحربية الغربية في منطقة البحر الأحمر وشمال غرب المحيط الهندي، ويقع مقر العملية في مدينة لاريسا اليونانية، ويتكون أسطولها البحري من سفن وفرقاطات حربية أوروبية، وطاقم بحري من 19 دولة؛ من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان وبلجيكا.