دولة جديدة تتسلّم قيادة المهمة الأوروبية لحماية الملاحة بالبحر الأحمر عاجل الحوثيون يدفعات بدببات وعربات BM باتجاه قبائل قيفة ووساطة قبلية تقف عاجزة أمام التنعنت الحوثي مركز الأرصاد يوجه تحذيرا للمواطنين في عشر محافظات يمنية من الأمطار الغزيرة والرياح وقفة تضامنية بمحافظة مأرب تعتبر تجويع المدنيين عمدا جريمة حرب مكتملة الأركان وتوجه رسالة عاجلة للمجتمع الدولي إيران «مضطرة» للرد على اغتيال اسماعيل هنية.. وهذه خياراتها بعد اهانتها أمام العالم الإعلان عن وفاة عيسى حياتو طالبو بتنفيذه في أقرب وقت..60 برلمانيا يوجهون طلباً هاماً لرئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب اللواء سلطان العرادة يدعو المنظمات الأممية والدولية الى استيعاب خطة الاستجابة الإنسانية التي أطلقتها السلطة المحلية ندوة سياسية تعرف بمؤتمر مأرب الجامع وتكشف أهدافه وأبرز مكوناته خسائر مزلزلة للاقتصاد الإسرائيلي بعد 10 أشهر من العدوان على غزة
أكدت مصادر قبلية بمحافظة البيضاء لمارب برس ان المليشيا الحوثية دفعت خلال الساعات الماضية بعدة دبابات وعربات BM والاطقم المسلحة باتجاه قبائل قيفة.
وأضاف المصدر ان الوساطة القبيلة التي وصلت يوم أمس مازالت متواجدة حاليا بقيفة لكنها لم تنجح في التوصل الى اي نتيجة خاصة امام التعنت والصلف الحوثية.
ورفض رجال القبائل يوم امس تنفيذ مطالب الحوثيين المتمثلة بتسليم 7من أبناء قيفة تتهمهم المليشيا بتصفية انصارها في المواجهات التي وقعت قبل يومين، وكذلك السماح بعودة مسلحيهم الى نصب النقاط داخل قرية حمة صرار ، وعودة التمترس داخل جامع القرية.
وهو ما قوبل برفض كامل من رجال القبائل، ويسود في هذه الاثناء جو من التوتر ومخاوف من اندلاع مواجهات مسلحة بين الطرفين التي ستلجا فيها مليشيا الحوثي الى استخدام الأسلحة الثقيلة ضد معارضيها من قبائل قيفه.