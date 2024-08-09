‏‎عاجل الحوثيون يدفعات بدببات وعربات BM باتجاه قبائل قيفة ووساطة قبلية تقف عاجزة  أمام التنعنت الحوثي

الجمعة 09 أغسطس-آب 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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أكدت مصادر قبلية بمحافظة البيضاء لمارب برس ان المليشيا الحوثية دفعت خلال الساعات الماضية بعدة دبابات وعربات BM والاطقم المسلحة باتجاه قبائل قيفة.

وأضاف المصدر ان الوساطة القبيلة التي وصلت يوم أمس مازالت متواجدة حاليا بقيفة لكنها لم تنجح في التوصل الى اي نتيجة خاصة امام التعنت والصلف الحوثية.

ورفض رجال القبائل يوم امس تنفيذ مطالب الحوثيين المتمثلة بتسليم 7من أبناء قيفة تتهمهم المليشيا بتصفية انصارها في المواجهات التي وقعت قبل يومين، وكذلك السماح بعودة مسلحيهم الى نصب النقاط داخل قرية حمة صرار ، وعودة التمترس داخل جامع القرية.

وهو ما قوبل برفض كامل من رجال القبائل، ويسود في هذه الاثناء جو من التوتر ومخاوف من اندلاع مواجهات مسلحة بين الطرفين التي ستلجا فيها مليشيا الحوثي الى استخدام الأسلحة الثقيلة ضد معارضيها من قبائل قيفه.