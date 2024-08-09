عاجل : مركز الأرصاد يوجه تحذيرا للمواطنين في عشر محافظات يمنية من الأمطار الغزيرة والرياح

الجمعة 09 أغسطس-آب 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية بأنه من المتوقع استمرار هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية ورياح هابطة مع تساقط حبات البرد على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، الضالع والحديدة وأجزاء من مرتفعات وسهل تهامة.

ويتوقع أيضاً هطول أمطار متفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات تعز، البيضاء، مرتفعات لحج، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة، وأمطار متفرقة على أجزاء من محافظات الجوف ومأرب، وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية.

وذكر المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: صنعاء: 53ملم، إب: 46.6، الضالع: 31.7، ذمار: 5، تعز: 4.3، البيضاء: 2.4، المهرة: 1.3ملم.

وهطلت أمطار رعدية متفاوتة الشدة داخل وخارج نطاق محطات الرصد على مناطق من المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية وأجزاء من مرتفعات أبين وشبوة وحضرموت.

وحث المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، على أخذ الحيطة والحذر من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية والرياح الشديدة الهابطة وتساقط حبات البرد.

وأنذر سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار وتشكل السحب المنخفضة على الطرقات الجبلية ومن الانهيارات الصخرية وعبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.

وأهاب المركز بالجهات الرسمية ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات ومتابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه