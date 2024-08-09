ترامب وهاريس قريبا في مناظرة تلفزيونية

الجمعة 09 أغسطس-آب 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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وافقت الديموقراطية كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري، دونالد ترامب، على المشاركة في مناظرة تلفزيونية، في 10 سبتمبر، قبل خوضهما الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، في نوفمبر.

وكان ترامب اقترح إجراء ثلاث مناظرات تلفزيونية مع منافسته هاريس خلال سبتمبر، قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

وقال الرئيس الأميركي السابق خلال مؤتمر صحافي نادر في فلوريدا "لقد اتفقنا مع (قناة) فوكس على الرابع من سبتمبر، مع أن بي سي... لـ10 سبتمبر، ومع ايه بي سي في 25 سبتمبر، وآمل بأن توافق نائبة الرئيس على ذلك".