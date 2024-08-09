الإعلان عن وفاة عيسى حياتو

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة وفاة رئيسه السابق الكاميروني عيسى حياتو الذي قاد الاتحاد الأفريقي خلال الفترة من العام 1988 وحتي العام 2017م.
وقال رئيس الاتحاد الافريقي، باتريس موتسيبي، في بيان عبر الموقع الرسمي "حزين لوفاة حياتو الذي قاد الاتحاد الأفريقي في الفترة من عام 1988 إلى عام 2017".
واشاد بمساهماته الكبيرة في تطوير ونمو كرة القدم الأفريقية.