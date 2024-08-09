طالبو بتنفيذه في أقرب وقت..‏60 برلمانيا يوجهون طلباً هاماً لرئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب

الجمعة 09 أغسطس-آب 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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طالب 60 برلمانيا في مجلس النواب اليمني المعترف به دولياً رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب" بضرورة الاعداد والترتيب لاجتماع المجلس في اقرب وقت ممكن وبما لا يتجاوز شهر سبتمتبر القادم".



بحسب وثيقة شملت أسماء البرلمانيين الموقعين عليها حصل "مأرب برس" على نسخة منها شدد الأعضاء في رسالتهم، الثلاثاء الماضي على ضرورو تكليف اللجنة المالية للنزول الميداني ورفع تقرير بمستوى التنفيذ الفعلي للموازنات العامة وجميع موازنات الوحدات الاقتصادية للعامين السابقين.

الأعضاء الموقعون على الرسالة دعوا ايضاً الى تكليف جهاز الرقابة والمحاسبة بالنزول لجميع الجهات الحكومية وسرعة موافاة المجلس بالتقارير الدورية الربع سنوية عن اداء الوزارات وقطاع الوحدات الاقتصاية ، والعمل على تفعيل دورهيئة مكافحة الفساد .



فيما يلي أسماء الأعضاء الموقعون:

١- ابراهيم احمد المزلم

٢- ابراهيم شعيب الفاشق

٣- احمد محمد قبوع

٤- اسحاق القحم

٥- امين الصلوي

٦- حسين حسين السوادي

٧- حميد شعبين

٨- زكريا الزكري

٩- زيد احمد طه

١٠- عبدالحميد محمد فرحان

١١- عبدالرحمن صالح معزب

١٢-عبدالسلام الدهبلي

١٣- عبدالله محسن العجر

١٤- عبدالوهاب عامر

١٥- علي قايد الوافي

١٦- علي محمد الصعر

١٧- محسن البحر

١٨- محمد احمد الزويدي

١٩- محمد صالح الحميري

٢٠- محمد مهدي الكويتي

٢١- محمد نجيب احمد سيف

٢٢- ناصر محمد باجيل

٢٣- نصر زيد محي الدين

٢٤- هبة الله علي شريم

٢٥- عبد الخالق البركاني

٢٦- علي محمد المعمري

٢٧- محمد سيف الشميري

٢٨- شوقي عبدالسلام شمسان

٢٩- نجيب سعيد غانم

٣٠- شوقي القاضي.

٣١- محمدثابت العسلي

٣٢- عبد الله الكاتب

٣٣- بكيل بن ناجي الصوفي

٣٤-علي حسين العنسي

٣٥- انصاف مايو

٣٦- سهيل محمد عبد الرزاق

٣٧- عبدالرزاق الهجري

٣٨-عبدالخالق بن شيهون

٣٩-صادق البعداني

٤٠- محمد الحاج الصالحي

٤١- مفضل اسماعيل الابارة

٤٢- محمد الحزمي الادريسي

٤٣- سلطان العتواني

٤٤ -عباس النهاري

٤٥- علي عشال

٤٦ - محمد مقبل الحميري

٤٧- فيصل الحبيشي

٤٨- جعيل طعيمان

٤٩- هزاع المسوري

٥٠- عبدالكريم الاسلمي

٥١- محمد ورق

٥٢-عبدالرحمن العشبي

٥٣- محمد الشرفي

٥٤- منصور علي الحنق

٥٥-عبد الكريم السنيني

٥٦- زيد الشامي

٥٧-عبدالوهاب معوضه

٥٨-صخرالوجيه

٥٩- صالح بن فريد العولقي

٦٠- عبدالكريم شرف شيبان