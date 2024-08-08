ندوة سياسية تعرف بمؤتمر مأرب الجامع وتكشف أهدافه وأبرز مكوناته

الخميس 08 أغسطس-آب 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- عبدالله العطار

عدد القراءات 292

عقدت اليوم بمدينة مأرب، ندوة تعريفية بمؤتمر مأرب الجامع وأهدافه وأبرز مكوناته وخطط عمله وذلك في إطار التحضير لإشهاره خلال الأيام القادمة.

وفي افتتاح الندوة تحدث رئيس لجنة التيسير عبدالكريم حيدر عن أهمية المؤتمر ودوره في توحيد كل القوى المأربية تحت مظلة النظام الجمهوري ومخرجات الحوار الوطني كأساس ثابت للشراكة الفاعلة بين كافة القوى الوطنية الفاعلة.

مؤكدا أن المؤتمر كمكون اجتماعي سياسي جامع لأبناء مأرب وسكانها يقف بقوة إلى جانب القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعيبة للدفاع عن مأرب وتحرير مديرياتها الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، وحمايتها من كافة التحديات والأخطار الراهنة.

من جانبه استعرض مقرر لجنة التيسير ناجي الحنيشي لائحة النظام الأساسي للمؤتمر ومكوناته السياسية والاجتماعية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني وقطاعي الشباب والمرأة في المحافظة.

مشيرا إلى أن المؤتمر يهدف لترسيخ ثقافة التصالح والتسامح والتعايش السلمي بين مختلف سكان المجتمع المأربي وتغليب مصلحة المحافظة وأمنها واستقرارها ونهضتها على كل المصالح السياسية الاجتماعية والقبلية.

بدوره تحدث عضو لجنة التيسير حسين الصادر في ورقة عمل قدمها في هذه الندوة عن أهمية مؤتمر مأرب الجامع على المستويين المحلي والوطني.

معتبرا أن هذا العمل السياسي الجمعي سيسهم في إنتاج سياسات محلية في المستويين الإداري والتنموي وسيعمل على توحيد الجهود لدعم السياسات الحكومية الرامية لتحقيق السلام وضمان مستقبل أفضل للجميع.